I convocati della Fiorentina per la Samp. Fuori Castrovilli per infortunio al quadricipite destro

La lista dei convocati di Vincenzo Italiano per Fiorentina-Sampdoria, in programma domani sera allo stadio Franchi, non c’è Gaetano Castrovilli, fuori per infortunio, sovraccarico al quadricipite destro per il numero dieci della Fiorentina. Ecco i convocati

AMRABAT

BENASSI

BIRAGHI

BONAVENTURA

CALLEJON

CEROFOLINI

DISTEFANO

DUNCAN

FRISON

GONZALEZ

IGOR

KOKORIN

MALEH

MARTINEZ QUARTA

MILENKOVIC

ODRIOZOLA

ROSATI

SAPONARA

SOTTIL

TERRACCIANO

TERZIC

TORREIRA

VENUTI

VLAHOVIC

