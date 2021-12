I convocati della Fiorentina, ancora fuori Castrovilli, Dragowski e Nastasic. Torna Pulgar

I convocati della Fiorentina per la trasferta di Bologna. Assente Castrovilli per infortunio muscolare, Nastasic e Dragowski, sempre per infortunio, Torna tra i disponibili Pulgar. Ecco la lista completa:

1) AMRABAT Sofyan

2) BENASSI Marco

3) BIRAGHI Cristiano

4) BONAVENTURA Giacomo

5) CALLEJÓN BUENO Josè Maria

6) CEROFOLINI Michele (P)

7) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

8) DUNCAN Joseph Alfred

9) GONZALEZ Nicolas Ivan

10) KOKORIN Aleksandr

11) MALEH Youssef

12) MARTINEZ QUARTA Lucas

13) MILENKOVIĆ Nikola

14) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro

15) PULGAR FARFAN Erick Antonio

16) ROSATI Antonio (P)

17) SAPONARA Riccardo

18) SOTTIL Riccardo

19) TERRACCIANO Pietro (P)

20) TERZIĆ Aleksa

21) TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian

22) VENUTI Lorenzo

23) VLAHOVIĆ Dusan

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA DI VINCENZO ITALIANO