Report ACF, Chiesa non convocato per la sfida di domani. Infortunio non ancora smaltito

Il calciatore Federico Chiesa è stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose. L’atleta non ha potuto essere comunque convocato per la gara di domani a causa del persistere della sintomatologia dolorosa a carico della caviglia destra, dovuta all’infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Inter. Violachannel