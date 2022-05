I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Odriozola. Non recupera l’infortunato Sottil

Mister Italiano ha diramato la lista dei convocati per la Juventus. Nessuna sorpresa nell’elenco reso pubblico dalla Fiorentina. Sono tre gli indisponibili in vista della sfida di domani al Franchi: lo squalificato Maleh ed i due infortunati Castrovilli e Sottil. Di seguito l’elenco completo dei convocati da mister Italiano per la Juventus.

LEGGI ANCHE: