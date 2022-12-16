Convocati della Fiorentina per il Monaco: torna Zurkowski, assente Ikonè. Ancora out Castrovilli
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Monaco: tra gli assenti fa rumore il nome di Ikonè. Rientra Zurkowski dopo la parentesi Mondiale; non ce la fa, invece...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 20:11
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Monaco: tra gli assenti fa rumore il nome di Ikonè. Rientra Zurkowski dopo la parentesi Mondiale; non ce la fa, invece, Castrovilli che mette nel mirino la prossima amichevole.
Di seguito la lista dei convocati:
https://www.labaroviola.com/amrabat-resta-a-gennaio-sabiri-mai-cercato-dalla-fiorentina-continua-lotta-contro-tasse-non-pagate/196038/