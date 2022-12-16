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Convocati della Fiorentina per il Monaco: torna Zurkowski, assente Ikonè. Ancora out Castrovilli

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Monaco: tra gli assenti fa rumore il nome di Ikonè. Rientra Zurkowski dopo la parentesi Mondiale; non ce la fa, invece...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 20:11
Convocati della Fiorentina per il Monaco: torna Zurkowski, assente Ikonè. Ancora out Castrovilli -
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Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Monaco: tra gli assenti fa rumore il nome di Ikonè. Rientra Zurkowski dopo la parentesi Mondiale; non ce la fa, invece, Castrovilli che mette nel mirino la prossima amichevole.

Di seguito la lista dei convocati:

 

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