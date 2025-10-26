Convocati Fiorentina per il Bologna: Squadra al completo, tornano Kean e Gosens dopo la Conference

Poco fa, il tecnico viola Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara delle 18 in programma oggi contro il Bologna dell’ex Italiano. Di seguito, la lista completa dei giocatori selezionati per la Fiorentina con il rientro di Gosens dopo il problema influenzale e Kean che ha recuperato dopo l’assenza di giovedì:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia