Convocati Fiorentina per il Bologna: Squadra al completo, tornano Kean e Gosens dopo la Conference

Poco fa, il tecnico viola Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara delle 18 in programma oggi contro il Bologna dell’ex Italiano. Di seguito, la lista completa dei giocatori selezionati per la Fiorentina con il rientro di Gosens dopo il problema influenzale e Kean che ha recuperato dopo l’assenza di giovedì:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia