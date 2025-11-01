1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:56

I convocati di Pioli per il match delicato col Lecce: out Gosens, Sabiri non recupera, Viti squalificato

News

Redazione

1 Novembre · 18:55

Aggiornamento: 1 Novembre 2025 · 18:56

Pioli ha scelto i giocatori che affronteranno domani pomeriggio il Lecce al Franchi per la decima di campionato

Poco fa, il tecnico viola Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara delle 15 in programma domani contro il Lecce. Di seguito, la lista completa dei giocatori selezionati per la Fiorentina con le assenze di Gosens e Sabiri per infortunio e di Viti per squalifica:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOŠPO Eman

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior

