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I convocati della Fiorentina, c'è Ribery, ancora out Dragowski. La lista completa

La lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Bologna. Torna Castrovilli dopo la squalifica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2020 21:11
I convocati della Fiorentina, c'è Ribery, ancora out Dragowski. La lista completa -
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Ecco la lista dei convocati di mister Beppe Iachini per la partita contro il Bologna di domani sera alle ore 21:45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. C'è Ribery, out  Dragowski ancora acciaccato dalla lombalgia.

https://www.labaroviola.com/iachini-roma-rammaricati/110624/

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