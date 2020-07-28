I convocati della Fiorentina, c'è Ribery, ancora out Dragowski. La lista completa
La lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Bologna. Torna Castrovilli dopo la squalifica
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2020 21:11
Ecco la lista dei convocati di mister Beppe Iachini per la partita contro il Bologna di domani sera alle ore 21:45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. C'è Ribery, out Dragowski ancora acciaccato dalla lombalgia.
https://www.labaroviola.com/iachini-roma-rammaricati/110624/