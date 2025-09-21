Convocati Fiorentina, Gudmundsson recuperato e squadra al completo per la sfida contro il Como
Tutti a disposizione di Mr. Pioli in vista del match odierno contro il Como
L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida delle ore 18:00 contro il Como valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A.
Stefano Pioli avrà tutti gli elementi della rosa a disposizione per cercare di ottenere la prima vittoria in campionato compresi Albert Gudmundsson e Moise Kean che quindi saranno arruolabili.
Ecco la lista dei convocati in casa Fiorentina:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia