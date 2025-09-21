Convocati Fiorentina, Gudmundsson recuperato e squadra al completo per la sfida contro il Como

Tutti a disposizione di Mr. Pioli in vista del match odierno contro il Como

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida delle ore 18:00 contro il Como valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A.

Stefano Pioli avrà tutti gli elementi della rosa a disposizione per cercare di ottenere la prima vittoria in campionato compresi Albert Gudmundsson e Moise Kean che quindi saranno arruolabili.

Ecco la lista dei convocati in casa Fiorentina:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia