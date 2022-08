Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro l’Empoli in programma domani alle 18.30. Non ci sono Igor e Zurkowski, infortunati, mentre torna Bonaventura, che era rimasto fuori contro il Twente per un affaticamento muscolare. Ecco la lista

LE PAROLE DI ZANETTI IN CONFERENZA STAMPA