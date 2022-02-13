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I convocati della Fiorentina per lo Spezia, non chiamato Kokorin, al suo posto Munteanu

Non va a La Spezia Kokorin che viene lasciato a Firenze da Italiano, la lista completa dei convocati della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2022 16:31
I convocati della Fiorentina per lo Spezia, non chiamato Kokorin, al suo posto Munteanu - Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Questi i convocati della Fiorentina per la partita contro lo Spezia in programma domani alle ore 20.45 in Liguria. Assente Kokorin al suo posto il primavera Munteanu classe 2002, difficile capire il motivo dell'esclusione del russo, se una scelta puramente tecnica o qualche movimento legato al mercato in uscita

1) AMRABAT Sofyan

2) BIRAGHI Cristiano

3) CALLEJÓN BUENO Josè Maria

4) CASTROVILLI Gaetano

5) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

6) DRĄGOWSKI Bartlomiej (P)

7) DUNCAN Joseph Alfred

8) GONZALEZ Nicolas Ivan

9) IKONE Nanitamo Jonathan

10) MALEH Youssef

11) MARTINEZ QUARTA Lucas

12) MENDONÇA CABRAL Arthur

13) MILENKOVIĆ Nikola

14) MUNTEANU Louis

15) NASTASIĆ Matija

16) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro

17) PIĄTEK Krzysztof

18) ROSATI Antonio (P)

19) SAPONARA Riccardo

20) SOTTIL Riccardo

21) TERRACCIANO Pietro (P)

22) TERZIĆ Aleksa

23) VENUTI Lorenzo

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