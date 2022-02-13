I convocati della Fiorentina per lo Spezia, non chiamato Kokorin, al suo posto Munteanu
Non va a La Spezia Kokorin che viene lasciato a Firenze da Italiano, la lista completa dei convocati della Fiorentina
Questi i convocati della Fiorentina per la partita contro lo Spezia in programma domani alle ore 20.45 in Liguria. Assente Kokorin al suo posto il primavera Munteanu classe 2002, difficile capire il motivo dell'esclusione del russo, se una scelta puramente tecnica o qualche movimento legato al mercato in uscita
1) AMRABAT Sofyan
2) BIRAGHI Cristiano
3) CALLEJÓN BUENO Josè Maria
4) CASTROVILLI Gaetano
5) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio
6) DRĄGOWSKI Bartlomiej (P)
7) DUNCAN Joseph Alfred
8) GONZALEZ Nicolas Ivan
9) IKONE Nanitamo Jonathan
10) MALEH Youssef
11) MARTINEZ QUARTA Lucas
12) MENDONÇA CABRAL Arthur
13) MILENKOVIĆ Nikola
14) MUNTEANU Louis
15) NASTASIĆ Matija
16) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro
17) PIĄTEK Krzysztof
18) ROSATI Antonio (P)
19) SAPONARA Riccardo
20) SOTTIL Riccardo
21) TERRACCIANO Pietro (P)
22) TERZIĆ Aleksa
23) VENUTI Lorenzo
BREMER CAMBIA IDEA SU VLAHOVIC
https://www.labaroviola.com/sentite-bremer-marcare-vlahovic-adesso-sara-piu-difficile-perche-juventus-piu-forte-della-fiorentina/165246/