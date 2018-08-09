Ufficiale, Joshua Perez vola definitivamente negli Stati Uniti
Come riportato dai medi Statunitensi, l'ex Primavera della Fiorentina Joshua Perez è un nuovo giocatore dei Los Angels FC
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2018 09:46
Come riportato dai medi Statunitensi, l'ex Primavera della Fiorentina Joshua Perez è un nuovo giocatore dei Los Angels FC. L'americano è stati acquistato a titolo definitivo. In basso il comunicato del club
Los Angeles Football Club (LAFC) signs attacker Josh Pérez from Italian club Fiorentina. Pérez will be added to the Club’s supplemental roster upon receipt of his International Transfer Certificate (ITC).