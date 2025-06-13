Dall'Argentina: "La Fiorentina sta seguendo il centrocampista dell'Huracan Leonel Perez"

Secondo il giornalista sportivo Argentino Uriel Iugt la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su un talentuoso centrocampista Argentino del Huracan. Si tratta del classe 2004 Leonel Perez, calciatore che...

Secondo il giornalista sportivo Argentino Uriel Iugt la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su un talentuoso centrocampista Argentino del Huracan. Si tratta del classe 2004 Leonel Perez, calciatore che ha attirato gli interessi di diverse squadre europee tra cui la Fiorentina ma anche Bologna ed Anderlecht. Il calciatore ha un valore di mercato di 4,5 milioni secondo Transfermarkt è un titolarissimo nella sua squadra, che partecipa alla CONMEBol Sudamericana, competizione equivalente alla nostra Europa League