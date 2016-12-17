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Convocati: si rivede Babacar, Borja ancora out. Ci sono anche Perez e Maistro

Diramata la lista ufficiale dei convocati in vista di Lazio-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2016 19:14
Convocati: si rivede Babacar, Borja ancora out. Ci sono anche Perez e Maistro -
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Diramata la lista ufficiale dei convocati in vista della partita che domani sera vedrà la Fiorentina impegnata all'"Olimpico" contro la Lazio:

Astori, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Maistro, Milic, Olivera, Perez, Gonzalo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Vecino, Zarate.

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