Convocati: si rivede Babacar, Borja ancora out. Ci sono anche Perez e Maistro
Diramata la lista ufficiale dei convocati in vista di Lazio-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2016 19:14
Diramata la lista ufficiale dei convocati in vista della partita che domani sera vedrà la Fiorentina impegnata all'"Olimpico" contro la Lazio:
Astori, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Maistro, Milic, Olivera, Perez, Gonzalo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Vecino, Zarate.