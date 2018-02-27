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Perez: "Mi volevano altre squadre ma il Livorno è stata la scelta più giusta, decisi con la Fiorentina"

Joshua Perez, esterno statunitense che ha esordito in Serie A con la maglia viola si trova adesso in forza al Livorno. Il giocatore in prestito alla squadra amaranto dalla scorsa estate ha parlato sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2018 17:26
Perez: "Mi volevano altre squadre ma il Livorno è stata la scelta più giusta, decisi con la Fiorentina" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Joshua Perez, esterno statunitense che ha esordito in Serie A con la maglia viola si trova adesso in forza al Livorno. Il giocatore in prestito alla squadra amaranto dalla scorsa estate ha parlato sul profilo Facebook della società:

"In estate mi volevano anche altre squadre ma anche con i dirigenti della Fiorentina Livorno ci è sembrata la scelta più giusta. Qui mi trovo bene, mi piace giocare sulla fascia destra per poi rientrare verso il centro e calciare con il sinistro verso la porta. Spero di raggiungere la Serie B con questa maglia e gli scontri con Siena, Viterbese e Pisa saranno decisivi".

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