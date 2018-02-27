Perez: "Mi volevano altre squadre ma il Livorno è stata la scelta più giusta, decisi con la Fiorentina"

Joshua Perez, esterno statunitense che ha esordito in Serie A con la maglia viola si trova adesso in forza al Livorno. Il giocatore in prestito alla squadra amaranto dalla scorsa estate ha parlato sul...

Joshua Perez, esterno statunitense che ha esordito in Serie A con la maglia viola si trova adesso in forza al Livorno. Il giocatore in prestito alla squadra amaranto dalla scorsa estate ha parlato sul profilo Facebook della società:

"In estate mi volevano anche altre squadre ma anche con i dirigenti della Fiorentina Livorno ci è sembrata la scelta più giusta. Qui mi trovo bene, mi piace giocare sulla fascia destra per poi rientrare verso il centro e calciare con il sinistro verso la porta. Spero di raggiungere la Serie B con questa maglia e gli scontri con Siena, Viterbese e Pisa saranno decisivi".