Corriere dello Sport: "La Fiorentina studia il doppio colpo da Udine, in attesa di Valentini i viola potrebbero andare anche su Bijol"

La Fiorentina, starebbe pensando di portare a Firenze anche Bijol, in attesa di gennaio e dell'arrivo di Valentini

La Fiorentina, nelle ultime settimane, ha concentrato i propri sforzi sul rafforzamento del reparto difensivo. L'arrivo di Marin Pongracic e l'acquisto (efficace a partire da gennaio) di Valentini ne sono una chiara testimonianza. Tuttavia, ad oggi, sembra ancora mancare qualcosa; i giovani non sono sufficienti per garantire la solidità di una difesa che sta radicalmente cambiando il proprio approccio e schieramento in campo.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina starebbe considerando di completare il reparto difensivo con un prestito temporaneo in attesa dell'arrivo di Valentini. Se le trattative con Tolosa e Sparta Praga per Logan Costa e Vitik non risultano fattibili a causa delle formule proposte dal club viola, la situazione potrebbe cambiare con l'Udinese. L'idea sarebbe quella di concludere un doppio colpo con la squadra friulana, portando a Firenze Lovric e Bijol, così da risolvere due necessità difensive in un'unica trattativa.

Classifica difensori più costosi della Fiorentina, Pongracic il primo

https://www.labaroviola.com/lacquisto-di-pongracic-vale-un-record-per-la-fiorentina-e-il-difensore-piu-costoso-della-storia-viola/261367/