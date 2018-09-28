Hancko pronto all'esordio da titolare. Biraghi in affanno è pronto a rifiatare

Su La Nazione in edicola oggi si parla della preparazione della squadra verso la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Sotto la lente di ingrandimento finisce il reparto difensivo che finora...

Su La Nazione in edicola oggi si parla della preparazione della squadra verso la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Sotto la lente di ingrandimento finisce il reparto difensivo che finora non è sostanzialmente mai stato modificato, almeno dall’inizio. Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi sono la difesa titolare della Fiorentina, ma nella prossima gara qualcosa potrebbe cambiare con David Hancko che si candida per trovare posto fin dal primo minuto al posto di un Biraghi che è apparso in difficoltà nelle ultime uscite