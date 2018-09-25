Hancko, l’allenatore che l’ha lanciato: “Somiglia a Skriniar, ma può diventare uno dei migliori nel suo ruolo”
Andrian Gula, allenatore della Nazionale Under 21 della Slovacchia, parla di David Hancko a La Nazione. Gula ha allenato Hancko anche ai tempi dello Zilina, affermando di ritenerlo un terzino (o ester...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 09:49
Andrian Gula, allenatore della Nazionale Under 21 della Slovacchia, parla di David Hancko a La Nazione. Gula ha allenato Hancko anche ai tempi dello Zilina, affermando di ritenerlo un terzino (o esterno in un centrocampo a 5) che può diventare uno dei migliori nel suo ruolo, proprio come Skriniar.