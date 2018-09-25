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Hancko, l’allenatore che l’ha lanciato: “Somiglia a Skriniar, ma può diventare uno dei migliori nel suo ruolo”

Andrian Gula, allenatore della Nazionale Under 21 della Slovacchia, parla di David Hancko a La Nazione. Gula ha allenato Hancko anche ai tempi dello Zilina, affermando di ritenerlo un terzino (o ester...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 09:49
Hancko, l’allenatore che l’ha lanciato: “Somiglia a Skriniar, ma può diventare uno dei migliori nel suo ruolo” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
Rassegna Stampa
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Andrian Gula, allenatore della Nazionale Under 21 della Slovacchia, parla di David Hancko a La Nazione. Gula ha allenato Hancko anche ai tempi dello Zilina, affermando di ritenerlo un terzino (o esterno in un centrocampo a 5) che può diventare uno dei migliori nel suo ruolo, proprio come Skriniar.

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