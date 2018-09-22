Hancko: "Serata perfetta, Pioli il migliore. Imparo l'italiano sia sul campo che via Skype..."

David Hancko ha parlato dopo la partita vinta contro la Spal, partita che ha segnato suo esordio in assoluto con la maglia viola. Ecco le sue parole:"È stata una serata perfetta, sono molto felice per...

David Hancko ha parlato dopo la partita vinta contro la Spal, partita che ha segnato suo esordio in assoluto con la maglia viola. Ecco le sue parole:

"È stata una serata perfetta, sono molto felice per la mia prima partita con la maglia viola. Tutto ciò è molto bello per me e per la mia famiglia. Per noi è bellissimo giocare al Franchi, ogni partita che giochiamo in casa c’è un entusiasmo incredibile.

Come va con la lingua? Lavoro sia sul campo e poi a casa con l’insegnante, via Skype. Firenze è la città migliore del mondo, io però sono qui per il calcio. Ora sono focalizzato sugli allenamenti, devo migliorare le mie qualità. Spero di giocare più possibile ma so che la nostra squadra è forte. Pioli il migliore ha un bel carattere. Dopo aver incontrato Hamsik sarà un sogno incontrare Skriniar e giocare a San Siro"