I dettagli dell'acquisto, Hancko viola per 3,5 milioni piu bonus. Può giocare terzino sinistro

Ecco quello che scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul nuovo colpo della società viola:"Nelle ultime ore la Fiorentina è forte sul difensore slovacco David Hancko dello Zilina, operazione da...

Ecco quello che scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul nuovo colpo della società viola:

"Nelle ultime ore la Fiorentina è forte sul difensore slovacco David Hancko dello Zilina, operazione da 3,5 milioni più bonus. La trattativa è in stato avanzato. Si tratta di difensore centrale classe 1997, che può fare anche il terzino sinistro. Nell’ultima stagione con la maglia degli slovacchi, Hancko, che ha il contratto in scadenza nel 2020, ha raccolto 32 presenze e segnato 4 gol."