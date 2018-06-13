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I dettagli dell'acquisto, Hancko viola per 3,5 milioni piu bonus. Può giocare terzino sinistro

Ecco quello che scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul nuovo colpo della società viola:"Nelle ultime ore la Fiorentina è forte sul difensore slovacco David Hancko dello Zilina, operazione da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 14:25
I dettagli dell'acquisto, Hancko viola per 3,5 milioni piu bonus. Può giocare terzino sinistro -
Calciomercato
Fiorentina
Hancko
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Ecco quello che scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul nuovo colpo della società viola:

"Nelle ultime ore la Fiorentina è forte sul difensore slovacco David Hancko dello Zilina, operazione da 3,5 milioni più bonus. La trattativa è in stato avanzato. Si tratta di difensore centrale classe 1997, che può fare anche il terzino sinistro. Nell’ultima stagione con la maglia degli slovacchi, Hancko, che ha il contratto in scadenza nel 2020, ha raccolto 32 presenze e segnato 4 gol."

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