Hancko possibile esordio dal primo minuto da brividi. Potrebbe esordire domani a San Siro
Dopo la grande prestazione nel secondo tempo di Fiorentina-Spal, le quotazioni Hancko di giocare titolare al posto di Birghi sono in netto rialzo. Lo slovacco nei 45 minuti fatti contro la Spal ha imp...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 10:05
Dopo la grande prestazione nel secondo tempo di Fiorentina-Spal, le quotazioni Hancko di giocare titolare al posto di Birghi sono in netto rialzo. Lo slovacco nei 45 minuti fatti contro la Spal ha impressionato perfino l’allenatore, facendo molto bene e andando oltre ogni più rosea previsione. La decisione spetta a Pioli ma secondo Stadio il debutto è sempre più vicino