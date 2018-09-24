Hancko possibile esordio dal primo minuto da brividi. Potrebbe esordire domani a San Siro

Dopo la grande prestazione nel secondo tempo di Fiorentina-Spal, le quotazioni Hancko di giocare titolare al posto di Birghi sono in netto rialzo. Lo slovacco nei 45 minuti fatti contro la Spal ha imp...

Dopo la grande prestazione nel secondo tempo di Fiorentina-Spal, le quotazioni Hancko di giocare titolare al posto di Birghi sono in netto rialzo. Lo slovacco nei 45 minuti fatti contro la Spal ha impressionato perfino l’allenatore, facendo molto bene e andando oltre ogni più rosea previsione. La decisione spetta a Pioli ma secondo Stadio il debutto è sempre più vicino