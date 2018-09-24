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Hancko possibile esordio dal primo minuto da brividi. Potrebbe esordire domani a San Siro

Dopo la grande prestazione nel secondo tempo di Fiorentina-Spal, le quotazioni Hancko di giocare titolare al posto di Birghi sono in netto rialzo. Lo slovacco nei 45 minuti fatti contro la Spal ha imp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 10:05
Hancko possibile esordio dal primo minuto da brividi. Potrebbe esordire domani a San Siro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hankco
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hankco
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Dopo la grande prestazione nel secondo tempo di Fiorentina-Spal, le quotazioni Hancko di giocare titolare al posto di Birghi sono in netto rialzo. Lo slovacco nei 45 minuti fatti contro la Spal ha impressionato perfino l’allenatore, facendo molto bene e andando oltre ogni più rosea previsione. La decisione spetta a Pioli ma secondo Stadio il debutto è sempre più vicino

 

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