Hancko: “Con Biraghi ci scambiamo consigli e complimenti. Astori è qui con noi. La cucina italiana...”

Il difensore della Fiorentina, David Hancko ha parlato ai microfoni di Massimiliano Mugnaini ad Italia 7. Queste le sue dichiarazioni: “Firenze è per me una bella città poiché è molto grande ed ha una...

Il difensore della Fiorentina, David Hancko ha parlato ai microfoni di Massimiliano Mugnaini ad Italia 7. Queste le sue dichiarazioni:

“Firenze è per me una bella città poiché è molto grande ed ha una grande storia. Cucina italiana? La migliore del mondo. Biraghi? Cristiano è molto bravo ed è italiano, sono contento per lui perché dopo il mio esordio mi ha dato dei consigli ed io dopo il gol contro l’Atalanta gli ho mandato un messaggio complimentandomi. Astori? Non l’ho conosciuto, ma lui è qui”.

La versione integrale andrà in onda domani sera su Platinum Calcio, canale 17 dalle ore 20.30 in poi su Italia7 con Giorgio Micheletti. In studio il nostro Gabriele Caldieron