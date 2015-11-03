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Notizie Italia7 Fiorentina

Eraldo Pecci esalta la Fiorentina: "Solo Milan, Inter e Napoli ci sono superiori, possiamo fare bene"

31 luglio 2025 22:57

Bucchioni: "Luis Alberto? Cifre esagerate per l'età. Ma sarebbe segnale forte per la Champions"

15 maggio 2022 22:07

Bucchioni dubbioso: "Saltato il ritorno di Commisso a Firenze. Non vorrei si fosse seccato per lo stadio"

15 maggio 2022 21:55

Cuore viola Frey: "Ritorno al Franchi magico. Tremavo, erano anni che non mi emozionavo così"

11 aprile 2022 23:12

Bucchioni: "Vittoria di maturità, Fiorentina meno brillante. Con l'Inter mi aspetto una reazione"

13 marzo 2022 21:38

Giorgetti: "Fiorentina assente al sopralluogo del Franchi? È tipica la loro assenza, è il loro modus operandi"

21 febbraio 2021 23:16

Hancko: “Con Biraghi ci scambiamo consigli e complimenti. Astori è qui con noi. La cucina italiana...”

18 ottobre 2018 21:39

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