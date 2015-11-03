Notizie Italia7 Fiorentina

Eraldo Pecci esalta la Fiorentina: "Solo Milan, Inter e Napoli ci sono superiori, possiamo fare bene"
31 luglio 2025 22:57
Bucchioni: "Luis Alberto? Cifre esagerate per l'età. Ma sarebbe segnale forte per la Champions"
15 maggio 2022 22:07
Bucchioni dubbioso: "Saltato il ritorno di Commisso a Firenze. Non vorrei si fosse seccato per lo stadio"
15 maggio 2022 21:55
Cuore viola Frey: "Ritorno al Franchi magico. Tremavo, erano anni che non mi emozionavo così"
11 aprile 2022 23:12
Bucchioni: "Vittoria di maturità, Fiorentina meno brillante. Con l'Inter mi aspetto una reazione"
13 marzo 2022 21:38
Giorgetti: "Fiorentina assente al sopralluogo del Franchi? È tipica la loro assenza, è il loro modus operandi"
21 febbraio 2021 23:16
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