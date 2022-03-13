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Bucchioni: "Vittoria di maturità, Fiorentina meno brillante. Con l'Inter mi aspetto una reazione"

Le parole di Enzo Bucchioni ai microfoni di Italia7 per analizzare la vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro il Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 21:38
Bucchioni: "Vittoria di maturità, Fiorentina meno brillante. Con l'Inter mi aspetto una reazione" -
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Bucchioni: "Vittoria di maturità, Fiorentina meno brillante. Con l'Inter mi aspetto una reazione"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Italia7 per parlare della vittoria della Fiorentina contro il Bologna facendone un analisi. Ecco le sue parole: "Nell'arco di un campionato ci sono anche vittorie come questa. Non si può sempre giocare alla grande. Questa squadra sa gestire e vincere anche quando non fa divertire. Quella di oggi è una partita complicata portata a casa con maturità. Forse gli ultimi risultati hanno un po' condizionato la vigilia. Con l'Inter, gara in cui non c'è nulla da perdere, i gigliati potrebbero ritrovare brillantezza, mi aspetto la reazione. La Fiorentina è certamente ancora in corsa per l'Europa. Vedo una squadra meno brillante ma magari è solo per una questione mentale. Le ultime gare magari qualche scoria l'hanno lasciata. Il test importante c'è subito, se è un problema solo mentale la Viola potrà liberarsi contro l'Inter".

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