Cuore viola Frey: “Ritorno al Franchi magico. Tremavo, erano anni che non mi emozionavo così”

Sebastien Frey, ex portiere e bandiera viola, è intervenuto ai microfoni di Italia7 per parlare della Fiorentina dopo il grande successo ottenuto a Napoli. Ecco le sue parole: “Sono contento. Vincere al Maradona contro il Napoli è un’impresa. I ragazzi sono stati straordinari. È una vittoria pesante che ti mette nelle migliori condizioni per lottare all’Europa, vedo segnali molto positivi. La Fiorentina ha trovato un allenatore che ha capito la piazza e ha delle idee buone che riesce a trasmettere a tutta la squadra. I viola hanno un’identità di gioco. Portieri? La Fiorentina ha due numeri uno di lusso: Pietro e Dragowski. Poi c’è anche Rosati che è il vero uomo spogliatoio. Frey cuore Viola? Lo avete sentito quando sono stato allo Stadio. Erano anni che non mi emozionavo così, mi tremavano le gambe. Non mi succedeva neanche quando giocavo. Mi aspettavo quest’accoglienza, ma è stato veramente magico. Ringrazio i tifosi per l’affetto che mi dimostrano tutti i giorni, ne sono molto orgoglioso.”

LEGGI ANCHE: