Bucchioni dubbioso: “Saltato il ritorno di Commisso a Firenze. Non vorrei si fosse seccato per lo stadio”

Enzo Bucchioni, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni di Italia7 per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, commentando la situazione del Presidente Rocco Commisso. Ecco le sue parole: “Commisso sta molto meglio, anche se non è al top. Mi avevano detto che l’idea era quella di tornare a maggio, poi però è saltata, non so perché. Adesso si parla di agosto, ad inizio della stagione prossima. Staremo a vedere. Non vorrei fosse seccato per la storia dello stadio, ci potrebbe stare”.

LEGGI ANCHE: