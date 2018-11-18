Agente Hancko: "in viola per essere presto un titolare"

È intervenuto a La Nazione Branislav Jasurek, agente del giovane terzino viola David Hancko, che ha parlato dell'ottimo momento che sta attraversando il suo assistito. Ecco di seguito le sue parole:Da...

È intervenuto a La Nazione Branislav Jasurek, agente del giovane terzino viola David Hancko, che ha parlato dell'ottimo momento che sta attraversando il suo assistito. Ecco di seguito le sue parole:

David ha fatto una grande partita. Il ct Hapal lo conosce bene per i suoi trascorsi in Under 21 per cui sono certo che potrà ritagliarsi spazi importanti con la sua Nazionale. David vorrebbe giocare più partite possibili in maglia viola, questo è evidente. Il suo obiettivo è quello di diventare un titolare della squadra entro la fine del campionato e lavora ogni giorno per risultare una pedina importante."