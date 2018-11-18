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Agente Hancko: "in viola per essere presto un titolare"

È intervenuto a La Nazione Branislav Jasurek, agente del giovane terzino viola David Hancko, che ha parlato dell'ottimo momento che sta attraversando il suo assistito. Ecco di seguito le sue parole:Da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 17:00
Agente Hancko: "in viola per essere presto un titolare" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
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È intervenuto a La Nazione Branislav Jasurek, agente del giovane terzino viola David Hancko, che ha parlato dell'ottimo momento che sta attraversando il suo assistito. Ecco di seguito le sue parole:

David ha fatto una grande partita. Il ct Hapal lo conosce bene per i suoi trascorsi in Under 21 per cui sono certo che potrà ritagliarsi spazi importanti con la sua Nazionale. David vorrebbe giocare più partite possibili in maglia viola, questo è evidente. Il suo obiettivo è quello di diventare un titolare della squadra entro la fine del campionato e lavora ogni giorno per risultare una pedina importante."

 

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