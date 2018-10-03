Hancko, prima convocazione nella Nazionale maggiore
Dopo una settimana e mezzo dall'esordio in Serie A, arriva un'altra soddisfazione per il giovane terzino della Fiorentina David Hancko
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 16:00
Dopo una settimana e mezzo dall'esordio in Serie A, arriva un'altra soddisfazione per il giovane terzino della Fiorentina David Hancko. Il gicatore è stato infatti convocato in Nazionale maggiore dal tecnico Jan Kozak per affrontare le due partite di Nation League.
Nel giro di pochi giorni dunque, David si troverà a giocare con i suoi idoli Hamsik e Skriniar dopo averli affrontati da avversari.