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Hancko, prima convocazione nella Nazionale maggiore

Dopo una settimana e mezzo dall'esordio in Serie A, arriva un'altra soddisfazione per il giovane terzino della Fiorentina David Hancko

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 16:00
Hancko, prima convocazione nella Nazionale maggiore - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
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Dopo una settimana e mezzo dall'esordio in Serie A, arriva un'altra soddisfazione per il giovane terzino della Fiorentina David Hancko. Il gicatore è stato infatti convocato in Nazionale maggiore dal tecnico Jan Kozak per affrontare le due partite di Nation League.

Nel giro di pochi giorni dunque, David si troverà a giocare con i suoi idoli Hamsik e Skriniar dopo averli affrontati da avversari.

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