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Probabili formazioni, spazio ad Hancko e Mirallas dall’inizio. Chiesa titolare. Simeone...

Questi i probabili undici che alle ore 12.30 scenderanno in campo al Franchi contro il Frosinone. Chiesa dovrebbe partire dal primo minuto, riposo per Biraghi e Simeone:Fiorentina 4-3-3: Lafont, Milen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 10:17
Probabili formazioni, spazio ad Hancko e Mirallas dall’inizio. Chiesa titolare. Simeone... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
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Questi i probabili undici che alle ore 12.30 scenderanno in campo al Franchi contro il Frosinone. Chiesa dovrebbe partire dal primo minuto, riposo per Biraghi e Simeone:

Fiorentina 4-3-3: Lafont, Milenkovic, Pezzella,  Hugo, Hancko, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Muriel, Mirallas.

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