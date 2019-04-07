Probabili formazioni, spazio ad Hancko e Mirallas dall’inizio. Chiesa titolare. Simeone...
Questi i probabili undici che alle ore 12.30 scenderanno in campo al Franchi contro il Frosinone. Chiesa dovrebbe partire dal primo minuto, riposo per Biraghi e Simeone:Fiorentina 4-3-3: Lafont, Milen...
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 10:17
Questi i probabili undici che alle ore 12.30 scenderanno in campo al Franchi contro il Frosinone. Chiesa dovrebbe partire dal primo minuto, riposo per Biraghi e Simeone:
Fiorentina 4-3-3: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Hancko, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Muriel, Mirallas.