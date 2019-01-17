Rifiutati 20 milioni per Hancko. La cessione di Biraghi a Milano si avvicina

di Lorenzo BigiottiE' notizia di ieri l'offerta dello Zenith di San Pietroburgo per Hancko. Venti milioni per un ragazzo che ha mostrato grandi potenzialità ma non ha quasi mai giocato. La Fiorentina...

di Lorenzo Bigiotti

E' notizia di ieri l'offerta dello Zenith di San Pietroburgo per Hancko. Venti milioni per un ragazzo che ha mostrato grandi potenzialità ma non ha quasi mai giocato. La Fiorentina però sorprendentemente ha rifiutato una cifra davvero importante per un giocatore che è una riserva.

Questa cosa può significare? Beh, ci sono molti indizi. Probabilmente il giovane terzino sarà il titolare viola nella prossima stagione, questo perchè Biraghi potrebbe essere ceduto. Non è molto semplice infatti che la Fiorentina si possa permettere di tenere due giocatori di valore di oltre 20 milioni nello stesso ruolo a farsi competizione, anche se questo sarebbe molto bello sportivamente parlando. Inoltre i molti soldi già spesi per Muriel (obbligo di riscatto in caso di Europa) e Traorè fanno presagire a delle partenze eccellenti. Il buon Cristiano dunque, migliorato molto in viola, potrebbe finire in club molto prestigiosi come Inter e Milan per circa 25 milioni di euro. Non ci resta che attendere la prossima estate per ulteriori sviluppi