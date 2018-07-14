Finale: Fiorentina-Us Borgo 17-0. Benissimo Vlahovic e Hancko. Tris per Simeone
Tabellino:FIORENTINA: Lafont; Diks, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Chiesa, Simeone, Eysseric.a disposizione: Dragowski, Venuti, Hancko, Hristov, Maxi Olivera, Cristoforo, Saponara,...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 18:58
Tabellino:
FIORENTINA: Lafont; Diks, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Chiesa, Simeone, Eysseric.
a disposizione: Dragowski, Venuti, Hancko, Hristov, Maxi Olivera, Cristoforo, Saponara, Meli, Sottil, Montiel, Vlahovic, Graiciar, Beloko, Ceccherini.
BORGO: Stefani, Caumo, Vitti, Dalsasso, Coppi, Pola, Ferrari, Felicetti, Nonaj, Addi, Zampier
Marcatori: Pezzella, Vitor Hugo, Eysseric, Benassi, Simeone 3, Dabo, Chiesa, Vlahovic 3, Montiel, Saponara, Beloko, Hancko2,