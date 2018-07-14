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Finale: Fiorentina-Us Borgo 17-0. Benissimo Vlahovic e Hancko. Tris per Simeone

Tabellino:FIORENTINA: Lafont; Diks, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Chiesa, Simeone, Eysseric.a disposizione: Dragowski, Venuti, Hancko, Hristov, Maxi Olivera, Cristoforo, Saponara,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 18:58
Finale: Fiorentina-Us Borgo 17-0. Benissimo Vlahovic e Hancko. Tris per Simeone -
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Tabellino:

FIORENTINA: Lafont; Diks, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Chiesa, Simeone, Eysseric.

a disposizione: Dragowski, Venuti, Hancko, Hristov, Maxi Olivera, Cristoforo, Saponara, Meli, Sottil, Montiel, Vlahovic, Graiciar, Beloko, Ceccherini.

BORGO: Stefani, Caumo, Vitti, Dalsasso, Coppi, Pola, Ferrari, Felicetti, Nonaj, Addi, Zampier

Marcatori: Pezzella, Vitor Hugo, Eysseric, Benassi, Simeone 3, Dabo, Chiesa, Vlahovic 3, Montiel, Saponara, Beloko, Hancko2,

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