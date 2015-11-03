Notizie Us Borgo Fiorentina

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(VIDEO) Gli highlights di Fiorentina-US Borgo 17-0

14 luglio 2018 21:02

Finale: Fiorentina-Us Borgo 17-0. Benissimo Vlahovic e Hancko. Tris per Simeone

14 luglio 2018 18:58

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Sett. 28