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(VIDEO) Gli highlights di Fiorentina-US Borgo 17-0

La Fiorentina nella secondo amichevole del ritiro a Moena ha battuto 17-0 l'US Borgo.Questa la sintesi della partita a cura dei colleghi di Violachannel.tv, sito ufficiale del club viola:Lorenzo Bigio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 21:02
(VIDEO) Gli highlights di Fiorentina-US Borgo 17-0 -
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La Fiorentina nella secondo amichevole del ritiro a Moena ha battuto 17-0 l'US Borgo.

Questa la sintesi della partita a cura dei colleghi di Violachannel.tv, sito ufficiale del club viola:

Lorenzo Bigiotti e Gabriele Caldieron

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