(VIDEO) Gli highlights di Fiorentina-US Borgo 17-0
La Fiorentina nella secondo amichevole del ritiro a Moena ha battuto 17-0 l'US Borgo.Questa la sintesi della partita a cura dei colleghi di Violachannel.tv, sito ufficiale del club viola:Lorenzo Bigio...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 21:02
La Fiorentina nella secondo amichevole del ritiro a Moena ha battuto 17-0 l'US Borgo.
Questa la sintesi della partita a cura dei colleghi di Violachannel.tv, sito ufficiale del club viola:
Lorenzo Bigiotti e Gabriele Caldieron