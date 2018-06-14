Hancko: "Mi volevano in Spagna ma ho scelto la Fiorentina che ha avuto un grande interesse per me"

David Hancko ha parlato al sito ufficiale dello Zilina per salutare i suoi vecchi tifosi. Ecco le sue parole di saluto ai suoi vecchi tifosi:"Ringrazio lo Zilina che mi ha dato questa grande opportuni...

David Hancko ha parlato al sito ufficiale dello Zilina per salutare i suoi vecchi tifosi. Ecco le sue parole di saluto ai suoi vecchi tifosi:

"Ringrazio lo Zilina che mi ha dato questa grande opportunità. Il mio addio si è concretizzato molto rapidamente: per me c'erano anche altre offerte, in particolare dalla Spagna e dall’Italia. Giocare in Serie A è un sogno che si avvera. Sono venuto a salutare perché già stasera partirò per l’Italia. Perché ho scelto la Fiorentina? E' una risposta difficile da dare: i viola hanno avuto un grande interesse per me e adesso devo dare il meglio per loro"