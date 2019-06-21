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Fiorentina, scatto per Bennacer, l'Empoli chiede Hancko e forse Vlahovic. Già trovato il sostituto

Si allunga di giorno in giorno la lista di pretendenti per Ismael Bennacer, centrocampista in uscita dall'Empoli su cui ora sta muovendo passi importanti la Fiorentina. Il giocatore farebbe molto como...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 14:59
Fiorentina, scatto per Bennacer, l'Empoli chiede Hancko e forse Vlahovic. Già trovato il sostituto - EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Si allunga di giorno in giorno la lista di pretendenti per Ismael Bennacer, centrocampista in uscita dall'Empoli su cui ora sta muovendo passi importanti la Fiorentina. Il giocatore farebbe molto comodo a Montella e la nuova proprietà Commisso sta lavorando per accontentare il suo tecnico, confermato come allenatore dei viola solo pochi giorni. Nei discorsi che le due toscane stanno intrattenendo potrebbe entrare David Hancko, laterale di difesa slovacco, contropartita graditissima alla società di Corsi. Con l'inserimento del giocatore, l'affare può davvero decollare. Ci permettiamo di aggiungere che un nome caldo per un eventuale prestito potrebbe essere Vlahovic di cui si era già parlato a gennaio in direzione Empoli

Ma l'Empoli guarda anche a Parma - Stando a quanto da noi raccolto, però l'Empoli non vuole certo fermarsi alla difesa e in virtù dell'addio, pressoché scontato, dell'ex Arsenal, lavora per rafforzare il proprio centrocampo. I nomi sono sempre quelli di due giocatori del Parma grandissimi protagonisti in Serie B ma che per ora non sono riusciti a ripetersi in massima divisione: l'ex Napoli Jacopo Dezi e lo sloveno Leo Stulac, che potrebbe prendere il posto di Bennacer come regista nella squadra di Bucchi.

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