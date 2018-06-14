UFFICIALE, DAVID HANCKO È UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA. NEI PROSSIMI GIORNI A FIRENZE PER LE VISITE MEDICHE

Tutto confermato, David Hancko è un calciatore della Fiorentina. Questo il comunicato del club viola:"La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calcia...

Tutto confermato, David Hancko è un calciatore della Fiorentina. Questo il comunicato del club viola:

"La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore David Hancko dal MSK Zilina. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre del 1997, nell’ultima stagione ha disputato 32 partire realizzando 4 reti.

Il calciatore ha collezionato inoltre 7 presenze nella nazionale under 21 del suo paese. Hancko sarà a Firenze nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche".