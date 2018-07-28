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Top & Flop: Lafont para rigori, ok Hancko. Male Benassi ed Eysseric

Una partita nervosa dove la noia la fa da padrona. Alla fine la vince la Fiorentina ai calci di rigore:TopHancko: sicuramente buona la sua prova in entrambe le fasi, dimostra dinamismo. Lafont: para d...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
28 luglio 2018 16:39
Top & Flop: Lafont para rigori, ok Hancko. Male Benassi ed Eysseric - Lafont, foto ACF Fiorentina
Lafont, foto ACF Fiorentina
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Una partita nervosa dove la noia la fa da padrona. Alla fine la vince la Fiorentina ai calci di rigore:

Top

Hancko: sicuramente buona la sua prova in entrambe le fasi, dimostra dinamismo. 

Lafont: para due tiri dal dischetto, bene anche durante la partita nelle uscite. 

Flop

Benassi ed Eysseric: prove soporifere, mai nel vivo del gioco. Appaiono lenti e fuori posizione. 

Gabriele Caldieron

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