Top & Flop: Lafont para rigori, ok Hancko. Male Benassi ed Eysseric
Una partita nervosa dove la noia la fa da padrona. Alla fine la vince la Fiorentina ai calci di rigore:TopHancko: sicuramente buona la sua prova in entrambe le fasi, dimostra dinamismo. Lafont: para d...
A cura di Gabriele Caldieron
28 luglio 2018 16:39
Una partita nervosa dove la noia la fa da padrona. Alla fine la vince la Fiorentina ai calci di rigore:
Top
Hancko: sicuramente buona la sua prova in entrambe le fasi, dimostra dinamismo.
Lafont: para due tiri dal dischetto, bene anche durante la partita nelle uscite.
Flop
Benassi ed Eysseric: prove soporifere, mai nel vivo del gioco. Appaiono lenti e fuori posizione.
Gabriele Caldieron