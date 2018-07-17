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Hancko: "Ho scelto la Fiorentina per la sua grande storia. Preferisco spingere a sx ma anche al centro è ok"

Il neo difensore slovacco della Fiorentina, David Hancko arrivato dallo Zilina si è presentato oggi da Moena alla stampa:"Prediligo il piede sinistro, e mi piace giocare terzino con la possibilità di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 16:06
Hancko: "Ho scelto la Fiorentina per la sua grande storia. Preferisco spingere a sx ma anche al centro è ok" -
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Il neo difensore slovacco della Fiorentina, David Hancko arrivato dallo Zilina si è presentato oggi da Moena alla stampa:

"Prediligo il piede sinistro, e mi piace giocare terzino con la possibilità di spingere ma non ho problemi a giocare come centrale, so bene che in Italia la fase difensiva è fondamentale e vorrei migliorarmi. Sono a disposizione per fare il massimo per la squadra. Avevo offerte da Spagna ed Inghilterra ma ho scelto la Fiorentina per la sua grande storia ed in queste settimane ho capito di aver preso la decisione giusta".

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