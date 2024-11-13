La Juventus vuole altri ex giocatori della Fiorentina in squadra, a gennaio può arrivare Hancko

Hancko ha giocato nella Fiorentina nell'era Pioli, a Firenze ricopriva il ruolo di terzino sinistro e trovò poco spazio. Andò via in prestito e poi fu riscattato nel 2021

La Juventus e la maledizione del crociato. Dopo Gleison Bremer i bianconeri hanno perso anche Juan Cabal e ora tornare sul mercato è un must per la società torinese. Anche per Cabal si parla dalla Colombia di un interessamento dei legamenti del ginocchio, un problema che terrebbe l'ex Verona fuori dai giochi fino al termine della stagione privando Thiago Motta di un jolly prezioso e lasciando la Juve ai minimi termini in difesa.

C'era già l'obiettivo di prendere un difensore centrale a gennaio, ora Cristiano Giuntoli punta al doppio affare per rimpolpare il reparto. Contatti e sondaggi già partiti, con Milan Skriniar come primo nome emerso: l'ex Inter è ai margini del PSG e può essere liberato dai parigini. E con lui può arrivare anche un connazionale.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, la Juventus punta David Hancko del Feyenoord per l'estate del 2025, ma ora valuta la possibilità di anticipare l'investimento a gennaio. Il classe 1997 ex Fiorentina è un pilastro del Feyenoord e della Slovacchia di Francesco Calzona, un vero e proprio intoccabile e lo testimonia anche il prezzo fissato dagli olandesi: 30 milioni di euro, tanto serve per sedersi al tavolo delle trattative. Una cifra elevata per la Juve a meno di formule creative, ma i rapporti tra le dirigenze dei due club sono buoni e l'affare Facundo Gonzalez in estate li ha rafforzati: qualora da Rotterdam aprissero a un prestito con diritto/obbligo di riscatto allora l'operazione potrebbe decollare.

La Juventus lavora su Skriniar e Hancko, ma si tiene aperta la porta per alternative per entrambi i ruoli. In alternativa all'ex Inter si valuta Kevin Danso del Lens, Radu Dragusin del Tottenham, Jaka Bijol dell'Udinese, Joachim Andersen (Fulham) e Jonathan Tah, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen ma con il Bayern Monaco in forte pressing. Tra i piani B ad Hancko come jolly mancino c'è sempre Jakub Kiwior dell'Arsenal. Lo riporta Calciomercato.com

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