Hancko inserito dalla Uefa tra i piu forti giovani del 2018. Giocherà terzino sinistro?

Nuovo difensore centrale per la Fiorentina, si tratta di David Hancko, giocatore di proprietà dello Zilina. Accordo raggiunto tra i club per una cifra che supera i 3 milioni di euro, con il classe ’97...

Nuovo difensore centrale per la Fiorentina, si tratta di David Hancko, giocatore di proprietà dello Zilina. Accordo raggiunto tra i club per una cifra che supera i 3 milioni di euro, con il classe ’97 nazionale slovacco che diventerà a breve un nuovo calciatore viola. Il suo ruolo prevalente è quello di centrale di sinistra, ma come Milenkovic può anche adattarsi a giocare laterale sinistro. Vediamo le sue caratteristiche tecniche e la carriera

ANAGRAFICA

Cognome: Hancko

Nome: David

Data di nascita: 13/12/1997

Altezza: 188 cm

Paese di nascita: Slovacchia

Passaporto: Slovacchia

Scadenza contratto: 30/06/2020

Agente: FairSport Agency

Squadra attuale: MSK Zilina

CARRIERA

Cresce tra TJ Tatran Kamenec e Horna Nitra, prima di approdare nel 2013 allo Zilina, con cui debutta in prima squadra il 12 marzo 2016 nella sfida di campionato contro lo Sport Podbrezova. Nella stagione precedente aveva militano nella seconda squadra nel campionato di 2.liga. Tra prima squadra e riserve conta complessivamente un’ottantina di presenze con quattordici gol segnati. Grazie alla bella stagione 2015/16 con la seconda squadra (29 presenze e 5 gol) Hancko si guadagna il passaggio alla prima squadra dove però nel 2016/17 gioca poco (solo 3 presenze). Quest’anno invece diventa titolare e chiude l’annata con 27 partite e tre gol. È nel giro dell’Under 21 slovacca, con cui conta 7 presenze.

Insieme al connazionale Skriniar, con cui condivide anche la crescita nella società gialloverde, è stato inserito dalla UEFA nell’elenco dei giovani talenti da tenere d’occhio nel 2018.

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