VIDEO, conosciamo David Hancko, l'ultimo acquisto di Corvino. Terzino dotato di grande tiro
La notizia del suo acquisto oggi ha spiazzato tutti, Panteleo Corvino ha piazzato a sorpresa il suo colpo prendendo il giovane slovacco classe 97 David Hancko per 3,5 milioni di euro più bonus. (LEGGI...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 18:21
La notizia del suo acquisto oggi ha spiazzato tutti, Panteleo Corvino ha piazzato a sorpresa il suo colpo prendendo il giovane slovacco classe 97 David Hancko per 3,5 milioni di euro più bonus. (LEGGI LA SCHEDA DEL GIOCATORE) Mancino, può giocare anche terzino sinistro ma dalle immagini che vi proponiamo sembra proprio che sia un terzino sinistro dotato di un ottimo tiro. Ecco il video