L’ex Fiorentina Hancko respinto dall’Al-Nassr dopo il trasferimento: “Non era più il benvenuto”

Sembrava pronto per il trasferimento record di David Hancko all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il Feyenoord pregustava l’incasso più alto della sua storia – circa 40 milioni di euro – e il difensore slovacco aveva già salutato compagni e staff prima di volare in Austria per unirsi alla preparazione del club saudita. Ma qualcosa è andato clamorosamente storto. Appena arrivato a Saalfelden, località in cui si allena la squadra di Jorge Jesus, Hancko è stato respinto all’ingresso dell’hotel. Secondo quanto denunciato dal portavoce del Feyenoord, Raymond Salomon, il giocatore “non era più il benvenuto e non era atteso all’allenamento. È qualcosa di inaudito e scandaloso”.

Il club olandese aveva già raggiunto un accordo economico con i sauditi e anche Hancko aveva dato il suo benestare, ma l’Al Nassr non aveva ancora restituito il contratto firmato, facendo un’improvvisa marcia indietro all’ultimo minuto che ha sorpreso e sconvolto tutti. “Il giocatore è stato trattato con totale mancanza di rispetto, è una situazione mai vista. Gli esprimiamo la nostra solidarietà”, ha aggiunto Salomon. Secondo la stampa olandese, sarebbero stati alcuni cambi nei vertici dirigenziali del club saudita ad aver influito nella rottura dell’affare, su tutti il possibile addio di Fernando Hierro. Per ora Hancko torna ad allenarsi col Feyenoord, ma il suo futuro potrebbe essere altrove: Atlético Madrid, Chelsea e PSG restano alla finestra. Lo riporta tuttomercatoweb