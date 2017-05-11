Accordo raggiunto, conferme arrivate, Vitor Hugo è della Fiorentina per 8 milioni di euro

Accordo chiuso, adesso Vitor Hugo è praticamente un giocatore viola. Ecco quanto arriverà l'ufficialità

Mentre in Italia si dibatte circa il futuro della panchina di Sousa, che lo stesso lusitano libererà a fine campionato, la Fiorentina si muova anche sul mercato, progettando la prossima stagione. E' arrivato nella serata di ieri l'accordo totale con il Palmeiras per quanto riguarda il difensore brasiliano Vitor Hugo, dopo un tira e molla durato diverse settimane. Di dieci milioni di euro l'iniziale richiesta dell'Alviverde, con l'accordo trovato a otto grazia all'abile opera di Corvino. L'ufficializzazione dovrebbe arrivare tra qualche settimana, ma l'intesa è stata ampiamente raggiunta.

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