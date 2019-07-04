Sky, Lirola vicino alla Fiorentina, i viola hanno aumentato l'offerta di 10 milioni. Hugo...

Sky ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina. Il club viola è pronto ad aumentare l'offerta per Pol Lirola del Sassuolo. I gigliati, inizialmente, hanno messo sul piatto circa 10 milioni di euro...

A cura di Redazione Labaroviola 04 luglio 2019 02:28

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