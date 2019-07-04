Sky, Lirola vicino alla Fiorentina, i viola hanno aumentato l'offerta di 10 milioni. Hugo...
Sky ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina. Il club viola è pronto ad aumentare l'offerta per Pol Lirola del Sassuolo. I gigliati, inizialmente, hanno messo sul piatto circa 10 milioni di euro...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 02:28
Sky ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina. Il club viola è pronto ad aumentare l'offerta per Pol Lirola del Sassuolo. I gigliati, inizialmente, hanno messo sul piatto circa 10 milioni di euro e con aumento dell'offerta la Fiorentina si avvicina molto al giocatore. Capitolo uscite: nelle ultime ore è arrivata un'offerta del Leganes per Vitor Hugo, vedremo se ci saranno sviluppi