Hugo: "L'esultanza per Astori? Non volevo esultare, mi manca. Obiettivo arrivare più in alto. La contestazione..."

Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo ha parlato a Radio Bruno Toscana:“Sto bene e sono felice. Gerson? È entrato bene in squadra. Lo facciamo sentire come se fosse a casa. Il Brasile? Sono felice...

Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo ha parlato a Radio Bruno Toscana:

“Sto bene e sono felice. Gerson? È entrato bene in squadra. Lo facciamo sentire come se fosse a casa. Il Brasile? Sono felice qui, anche se cerco di tornarci quando posso. Il calcio brasiliano è troppo diverso da quello italiano, qui c’è più tattica.

Il gol contro il Benevento? Non ho mai giocato una partita simile nella mia carriera. Non avevo voglia di esultare e di essere felice. Nessuno voleva. Il nostro capitano mi manca tanto. Davide giocava nel mio stesso ruolo. Se ci fosse stato, non avrei giocato. Per questo non ero felice. Ho segnato quel gol per lui e poi ho esultato con il gesto del capitano. Pensiamo sempre a lui in ogni partita.

La contestazione? Non ho notato nulla, ero concentrato sulla partita. Il rapporto con Firenze? È una città speciale per me, è bello che i tifosi vogliano le foto con me.

L’Europa League? L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso, vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica. Abbiamo fatto una preparazione più lunga, adesso stiamo bene.

Pioli? Sa cosa deve la linea difensiva, è un bravo allenatore, aiuta tanto la nostra squadra. Sto migliorando di giorno in giorno.