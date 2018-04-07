Vitor Hugo: "Stiamo facendo tutto questo per Astori. Festeggiamo con i tifosi viola perché..."

In zona mista dopo la vittoria della Fiorentina contro la Roma ha parlato anche Vitor Hugo. Queste le sue parole:"Grazie a questo gruppo ed ai sacrifici di tutti sono arrivati queste sei vittorie cons...

In zona mista dopo la vittoria della Fiorentina contro la Roma ha parlato anche Vitor Hugo. Queste le sue parole:

"Grazie a questo gruppo ed ai sacrifici di tutti sono arrivati queste sei vittorie consecutive. La vittoria di oggi è molto importante per la nostra classifica in più li abbiamo conquistati contro una squadra fortissima. Ora ci possiamo rilassare dopo aver fatto una grande partita.

Andiamo sempre sotto la curva dei tifosi viola, lo facciamo sempre. E' un modo per ricordare il nostro capitano, tutto quello che stiamo facendo è per lui. Voglio migliorarmi sempre di più. Europa League? Non guardiamo la classifica ma giochiamo partita dopo partita e poi vediamo"