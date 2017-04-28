Per arrivare a Vitor Hugo servono 8 milioni, Corvino temporeggia...

Il dg viola Pantaleo Corvino è al lavoro per plasmare la Fiorentina che verrà. La priorità resta sempre il reparto difensivo, con il partente Gonzalo Rodriguez che verrà rimpiazzato com tutta probabil...

Il dg viola Pantaleo Corvino è al lavoro per plasmare la Fiorentina che verrà. La priorità resta sempre il reparto difensivo, con il partente Gonzalo Rodriguez che verrà rimpiazzato com tutta probabilità dal brasiliano Vitor Hugo. Per il classe '91 però, i dirigenti del Palmeiras non sarebbero disposti a prendere in considerazione offerte inferiori ad 8 milioni, cifra che comunque non sembra spaventare troppo i massimi esponenti della società viola, che è pronta dunque a sferrare l'attacco decisivo. Il centrale del Verdão non dovrebbe essere l'unico rinforzo in difesa, Corvino sembra infatti aver ormai congelato la trattativa per Milenkovic del Partizan che è ormai in dirittura d'arrivo. Queste indiscrezioni sono riportate dal Corriere Fiorentino.