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(FOTO) Vitor Hugo: "Oggi inizia una nuova stagione. Non ti dimentichiamo Davide"

Questo il post del difensore viola Vitor Hugo su InstagramOggi inizia un'altra stagione .. faremo del nostro meglio in ogni allenamento per raggiungere i nostri obiettivi .. Davide non ti dimentichere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 10:24
(FOTO) Vitor Hugo: "Oggi inizia una nuova stagione. Non ti dimentichiamo Davide" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
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Questo il post del difensore viola Vitor Hugo su Instagram

Oggi inizia un'altra stagione .. faremo del nostro meglio in ogni allenamento per raggiungere i nostri obiettivi .. Davide non ti dimenticheremo mai! Dio ci benedica 🙏🏽 FORZA VIOLA!! 💜💪🏽👊🏽👏🏽 #ritorno #andiamo #DA13#18/19 #siamoinsieme

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