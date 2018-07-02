(FOTO) Vitor Hugo: "Oggi inizia una nuova stagione. Non ti dimentichiamo Davide"
Questo il post del difensore viola Vitor Hugo su InstagramOggi inizia un'altra stagione .. faremo del nostro meglio in ogni allenamento per raggiungere i nostri obiettivi .. Davide non ti dimentichere...
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 10:24
Questo il post del difensore viola Vitor Hugo su Instagram
Oggi inizia un'altra stagione .. faremo del nostro meglio in ogni allenamento per raggiungere i nostri obiettivi .. Davide non ti dimenticheremo mai! Dio ci benedica 🙏🏽 FORZA VIOLA!! 💜💪🏽👊🏽👏🏽 #ritorno #andiamo #DA13#18/19 #siamoinsieme