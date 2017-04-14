La Fiorentina è in pole per Vitor Hugo, il calciatore ha già detto si alla viola

La Fiorentina vuole Vitor Hugo come erede di Gonzalo Rodriguez, la trattativa sta per entrare nel vivo

Chiodo fisso della Fiorentina, strada in discesa nelle ultime ore. Vitor Hugo, classe 1991 del Palmeiras, si avvicina sempre più ai viola. Il club di Della Valle ha incassato il sì del diretto interessato e l’apertura del Palmeiras per avviare una trattativa. Ricordiamo che servirà un investimento non da poco per un difensore di assoluta qualità e che la scorsa estate aveva una valutazione di circa 7-8 milioni. La Fiorentina aveva monitorato con interesse anche Rodrigo Caio del San Paolo, ma negli ultimi giorni ha virato fortemente se Vitor Hugo. E’ lui la prima scelta per la difesa viola, è lui l’erede di Gonzalo Rodriguez con la possibilità di entrare presto nel vivo della trattativa. Il difensore sarebbe entusiasta di un trasferimento in Italia, gli altri club interessati (Galatasaray in testa) sono alle spalle.

Alfredopedullà.com