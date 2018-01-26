Vitor Hugo: "Cerco di rubare trucchi a Thiago Silva, voglio diventare come lui. Astori e Pezzella..."

Nell'edizione odierna de La Nazione il difensore viola Vitor Hugo ha rilasciato un'intervista. Qui di seguito i passaggi salienti:“Mister Pioli è molto preparato, avere accanto uno come Pezzella è un...

Nell'edizione odierna de La Nazione il difensore viola Vitor Hugo ha rilasciato un'intervista. Qui di seguito i passaggi salienti:

“Mister Pioli è molto preparato, avere accanto uno come Pezzella è un vantaggio. Astori? Come un fratello per me. Cerco di rubare qualche trucco a Thiago Silva, voglio diventare come lui. La nostra stagione? Siamo un gruppo giovane e stiamo facendo bene anche se il meglio deve ancora venire sia per me che per tutto il gruppo"